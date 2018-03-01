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DHA DIŞ HABER- Yunan hükümetinde 'mini kabine revizyonu' yapıldı

Io CHOKONA / Atina, 28 Şubat 2018 (DHA)  Yunanistan'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili Rania Antonopoulos'un kira yardımı aldığı ortaya çıkınca istifa etmesinin ardından eşi Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitris Papadimitriou da istifa etmişti

01 Mart 2018 01:29

Io CHOKONA / Atina, 28 Şubat 2018 (DHA)  Yunanistan\'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili Rania Antonopoulos\'un kira yardımı aldığı ortaya çıkınca istifa etmesinin ardından eşi Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitris Papadimitriou da istifa etmişti. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bunun üzerine kabine revizyonuna gitti. 

Yunanistan\'da yeni kabineyi Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos duyurdu. Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı\'na, Başbakan Yardımcısı Yannis Dragasakis getirildi. Sağlık durumu dolayısıyla vazifesinden uzaklaşmak zorunda kalan Göç Politikası Bakanı Yiannis Mouzalas\'ın yerine ise Savunma Bakan Vekili Dimitris Vitsas geçti. 
2010-2015 yılları arasında Demokratik Sol Parti Başkanı olan Fotis Kouvelis, Savunma Bakan Vekili oldu. Meropi Tzoufi Eğitim Bakan Yardımcısı,  Athanasios İliopoulos Çalışma Bakan Yardımcısı, Konstantinos Stratis de Kültür ve Atletizm Bakan Yardımcısı olarak açıklandı.

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