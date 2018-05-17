DHA DIŞ HABER- BAKAN AKDAĞ, KKTC'DE İFTAR YEMEĞİNE KATILDI 

Akdağ: ABD\'nin kışkırtmasıyla İsrail bir kez daha terör yüzünü gösterdi

Ali Ruhluel / Lefkoşa 16 Mayıs (DHA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC\'deki temaslarının ardından, bu akşam ilk iftarını Başkent Lefkoşa\'daki Selimiye Cami Meydanı\'nda KKTC\'li vatandaşlarla birlikte yaptı. Recep Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanı Binali Yıldırım\'ın selamlarını getirdiğini, Ramazan\'ın ilk iftarını huzur ve sükûn içerisinde KKTC\'de gerçekleştirdiklerini belirtti, Ramazan\'ın, tüm İslam dünyasına hayır ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının bir gün öncesinde birçok Filistinli\'nin şehit edildiğini, binin üzerinde Filistinli\'nin yaralandığını anlatan Akdağ, şehit düşen Filistinliler\'e rahmet diledi ve herkesi dua etmeye çağırdı. Akdağ, ABD\'nin kışkırtmasıyla İsrail\'in bir kez daha terör yüzünü gösterdiğini, tarihe geçecek bir zülüm gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bakan Akdağ, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin dayanışması, Türkiye\'nin garantör oluşu ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin güvencesinde iftar yaptıklarını belirtti ve Filistinliler için de huzur içinde iftar temennisinde bulundu. KKTC\'ye dün gece özel uçakla gelen Akdağ, iftarın ardından Ankara\'ya dönecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İFTAR YEMEĞİ

BAKAN AKDAĞ\'IN KONUŞMALARI

