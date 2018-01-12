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DHA DIŞ HABER- ATİNA'DA BÜYÜK GREV

RAYLI ULAŞIM ARAÇLARI, GEMİLER VE DEVLET DOKTORLARI 24 SAATLİK GREV İLAN ETTİ Io Chokona / Atina, 12 Ocak 2018 (DHA)  Yunanistan'da hükümetin, pazartesi günü oylamaya sunacağı kanun tasarısını protesto etmek isteyen birçok işçi sendikası, cuma günü için

12 Ocak 2018 07:26

RAYLI ULAŞIM ARAÇLARI, GEMİLER VE DEVLET DOKTORLARI 24 SAATLİK GREV İLAN ETTİ

Io Chokona / Atina, 12 Ocak 2018 (DHA)  Yunanistan\'da hükümetin, pazartesi günü oylamaya sunacağı kanun tasarısını protesto etmek isteyen birçok işçi sendikası, cuma günü için 24 saatlik grev ilan etti. 
Metro, tramvay ve troley, 24 saat boyunca sefer yapmayacak. Gemiler limanda bağlı kalacak. 24 saatlik greve devlet hastanelerinde çalışan doktorlar da katılırken, diğer devlet memurları saat 12.00-15.00 arası greve katılacaklar. 
Üçüncü değerlendirmenin tamamlanması için düzenlenen kanun tasarısının işçi haklarına ve sosyal kazanımlara karşı geldiğini ileri süren sendikalar, başkentin merkezi meydanlarında protesto gösterileri ve parlamentoya protesto yürüyüşleri yapacaklar. Komünist Partisi\'ne bağlı PAME, saat 12.00\'de Omonia Meydanı\'nda, diğer sendikalar ise saat 12.30\'da Klathmonos Meydanı\'nda toplanacak.

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