T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA DIŞ HABER- Atina'da "Makedonya" adına karşı büyük protesto gösterileri düzenleniyor

Io Chokona / Atina, 3 Şubat 2018 (DHA)  Atina'da bugün saat 14

04 Şubat 2018 05:09

Io Chokona / Atina, 3 Şubat 2018 (DHA)  Atina\'da bugün saat 14.00\'te parlamento binasının önünde bulunan Syntagma Meydanı\'nda \"Makedonya\" adına karşı protesto gösterileri düzenlenecek. Mitingi düzenleyenler, Yunanistan\'ın değişik bölgelerinden 2 bin 500\'den fazla otobüsün Atina\'ya geleceğini açıkladılar. 
İktidar partisi SYRIZA ve KKE dışında nerdeyse bütün siyasi partilerden milletvekilleri, Yunan kilisesinin din adamlarından çoğu ve aşırı sağcı Altın Şafak partisi, gösterilere katılacaklarını ilan ettiler. Mitingin açılışında sol görüşlü müzisyen Mikis Theodorakis, anayasa hukuku uzmanı Prf.Dr. Yiorgos Kasimatis ve Syros-Sakız-Drama Metropolit\'i konuşacaklar. 
Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias “Gösteriler demokrasinin bir parçasıdır. Her iki ülkede de iyi bir anlaşmaya karşı çıkanlar, ille de kötü niyetli değiller. Probleme başka bir açıdan bakan kişilerdir\" dedi. 
Mitinge karşı çıkan gruplar, saat 12.00\'de anti-miting düzenleyeceklerini açıkladılar. Arbede çıkmasından endişe eden polis, 19 bin polisin seferber edileceğini ve merkezi yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io ChokonaAtinaDHASyntagma MeydanıMitingiYunanistanSYRIZAKKEYunanAltınMitinginMikis TheodorakisPrf Dr Yiorgos KasimatisSyrosSakızDrama MetropolitBakanı Nikos KotziasHerProblemeArbede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24