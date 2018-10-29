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DHA DIŞ HABER- Arnavutluk'ta Yunan asıllı bir genç polis tarafından vurularak öldürüldü

Io Chokona / Atina, 28 Ekim 2018 (DHA) Yunan asıllı bir genç, Arnavutluk polisi tarafından öldürüldü

29 Ekim 2018 01:43

Io Chokona / Atina, 28 Ekim 2018 (DHA) Yunan asıllı bir genç, Arnavutluk polisi tarafından öldürüldü.
Yunanistan\'da İtalyan işgaline \"hayır\" cevabının verilmesinin yıl dönümlerinde kutlanan \"28 Ekim Ohi Bayramı\" nedeniyle, Arnavutluk’un Argyrokastro şehrindeki Yunan askerlerinin gömülü olduğu askeri mezarlığa Yunan bayrağı asan Yunan asıllı Konstantinos Katsifas, Arnavutluk polisleri tarafından vuruldu. 35 yaşındaki Katsifas’ın, astığı bayrağı indirmeye gelen polislere Kalaşnikof’la ateş etmesi üzerine polisler tarafından öldürüldüğü açıklandı.
Ölen gencin ailesine başsağlığı dileyen Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk tarafından olayla ilgili resmi açıklama beklediğini belirtti.

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