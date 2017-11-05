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Dünya

DHA DIŞ HABER - Yemen, Suudi Arabistan'a balistik füze fırlattı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan, Yemen tarafından atılan ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan bir balistik füzeye havada müdahale ettiklerini duyurdu

05 Kasım 2017 03:05

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan, Yemen tarafından atılan ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı\'nı hedef alan bir balistik füzeye havada müdahale ettiklerini duyurdu. Bölgede patlama seslerinin gelmesinin ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen tarafından atıldığı öne sürülen füzenin Riyad\'ın kuzeydoğusunda havada imha edildiği belirtildi.

Yemen, füze saldırısının \'Suudi başkentini salladığını\' duyurdu ve operasyonun başarılı olduğunu açıkladı. Yemen ayrıca, saldırının Yemen yapımı, uzun menzilli balistik füze ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Öte yandan CNN International\'da yer alan haberde, Yemen\'in büyük bir bölümünü denetimleri altında tutan ve Suudi Arabistan\'ın kendilerine karşı operasyona liderlik ettiği Houthilerin sözcüsü Muhammed Abdul Salam\'ın \"Daha önce, Yemen\'e saldıran ülkelerin başkentlerinin balistik füzelerimizden nasibini alacağı konusunda uyarıda bulunduk. Bugünün füze saldırısı, masum Yemenli sivilleri öldüren Suudi Arabistan\'a karşılık vermek için yapıldı\" dediği yönündeki ifadeleri yer aldı.

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