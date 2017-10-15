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DHA DIŞ HABER - Türkmen Milletvekilinin evine havanlı saldırı: 3 yaralı

İrfan SAPMAZ /KERKÜK,(DHA) - Referandumun ardından gerginliğin sürdüğü Kerkük'te Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu'nun evine havan topu ile saldırı düzenlendi

15 Ekim 2017 07:36

İrfan SAPMAZ /KERKÜK,(DHA) - Referandumun ardından gerginliğin sürdüğü Kerkük\'te Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu\'nun evine havan topu ile saldırı düzenlendi. Saldırıda Milletvekilinin oğlu Mehdi Mimaroğlu ve aileden 2 kişi daha yaralandı. ITC Kerkük İl Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu haberi DHA\'ya duyurdu.

Kerkük\'ün Tuzhurmatu İlçesi\'nde Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu\'nun evine gece yarısı havan topu ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, Mehdi Mimaroğlu\'nun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ayrıca Kerkük\'e bağlı Leylan ilçesindeki ITC binası ve ITC\'nın Kadınlar Birliği binasına da uzun namlulu silahlar ile ateş açıldığı bildirildi.

Öte yandan Bağdat yönetimi ve Haşdi Şabi\'nin, Bölgesel Yönetime gece saat 02.00\'ye kadar tanıdığı süre doldu.

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