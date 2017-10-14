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DHA DIŞ HABER - Türkmen Haşdi Şabi birlikleriyle Peşmerge güçleri arasında çatışma

İrfan SAPMAZ/IRAK, (DHA) - IRAK'ın Selahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu İlçesi'nde, Dedegaip türbesine düzenlenen saldırının ardından Peşmerge güçleri ile Türkmen Haşdi Şabi birlikleri arasında çatışma çıktı

14 Ekim 2017 03:43

İrfan SAPMAZ/IRAK, (DHA) - IRAK\'ın Selahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu İlçesi\'nde, Dedegaip türbesine düzenlenen saldırının ardından Peşmerge güçleri ile Türkmen Haşdi Şabi birlikleri arasında çatışma çıktı. Çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Tuzhurmatu\'da saat 23.00 sıralarında Dedegaip olarak bilinen Türbe\'ye yönelik saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Peşmerge güçleri ile Türkmen Haşdi Şabi birlikleri arasında çatışma çıktı. Tuzhurmatu\'da Çakla Mahallesi Büyükmezarlık bölgesinde çatışmaların sürdüğü belirtildi. Peşmerge güçlerinin havan toplarıyla Türkmen birliklerinin bulunduğu bölgeyi ateş aldına aldığı ifade edildi. Tuzhurmatu\'da bulunan Irak Ordusu ile Haşdi Şabi birliklerinin hareketlilik olduğu gözlendi.

Tuzhurmatu\'da yaşayan Mühendis Mehdi Sadun Beyatlı\'nın DHA\'ya konuştu. Beyatlı, \"Tuzhurmatu, Kerkük açısından son derece kritik bir bölge. Kerkük\'e 70, başkent Bağdat\'a ise yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan kentte 200 bin kişi yaşıyor. Şehir tamamı ile Türkmenlerin elinde. Kentte ayrıca Kürtler de bulunuyor. Daha önce şiddetli çatışmaların yaşandığı Tuzhurmatu, Kerkük\'e yapılacak olan herhangi bir askeri hareket açısından çok büyük bir stratejik önem taşıyor. Şu anda Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Birlikleri Tuzhurmatu bölgesinde konuşlanmış durumda. Olası bir askeri harekette ise Irak ordusu ile Haşdi Şabi birlikleri saldırıyı Tuzhurmatu\'dan başlatacak. Beşir kasabası üzerinden ise sadece 15 kilometre uzaklıktaki Kerkük\'ün kontrolü daha kolay sağlanmış olacak\" dedi.

Bugün DHA muhabiri İrfan Sapmaz\'ın geçtiği haberlerde, Türkmen Haşdi Birlikleri, peşmergenin elindeki bazı mevzileri ele geçirmiş, Bölgesel Kürt Yönetimine ait bayrakları indirilmişti. Irak ordusu askerleri ise Peşmergeye ait ofislerde eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'ye ait fotoğrafların önünde hatıra fotoğrafları çekilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Tuzhurmatu\'da çatışma görüntüleri
- Bir tankın üstündeki Irak Ordusu askerinin, \"Kerkük\'e gidiyoruz inşallah\" sözleri
 

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