DHA DIŞ HABER - TEKSAS SALDIRGANI 17 YAŞINDA ÇIKTI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Mayıs (DHA) ABD\'nin Teksas eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenleyen ve en az 10 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açan saldırganın kimliği belli oldu. Teksas polisi, saldırganın kimliğini 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis olarak açıkladı.

Galveston kenti yakınlarındaki Santa Ge Lisesi\'ne silahlı saldırı düzenleyen Pagourtzis\'in polis tarafndan yakalanarak gözaltına alındığı, Santa Fe Lisesi yakınındaki başka bir okulda da boru bombaları ve düdüklü tencereler bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili olarak başka bir öğrencinin de gözaltına alındığını duyurdu.

