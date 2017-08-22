DHA DIŞ HABER - Tam güneş tutulması 38 yıl sonra ABD'de gözlemlendi

Mahmut Can EMİR / İSTANBUL, 22 Ağustos (DHA) - Merakla beklenen, 21 Ağustos tam güneş tutulması ABD\'de gözlemlenirken, milyonlarca insan tutulmayı ABD Uzay ve Havacılık Dairesi\'nin (NASA) canlı yayınından takip etti.

Kuzey Amerika\'da gözlemlenen tam güneş tutulması üç dakika sürdü. ABD yerel saatiyle 10.15\'te Oregon eyaletinin Newport şehrinden gözlemlenmeye başlayan güneş tutulması, ABD\'de son olarak bundan 38 yıl önce gerçekleşmişti. NASA, tam güneş tutulması başladığında NASA Moon (NASA Ay) Twitter hesabından, NASA Sun\'ı (NASA Güneş) engelleyerek, \"Hahaha, Güneş\'i engelledim\" diyerek şaka yaptı. Tutulmanın ardındansa, \"Güneş parlasın! Güneş\'i artık ne gökyüzünde ne Twitter\'da engellemiyorum\" dedi.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da güneş tutulmasını Beyaz Saray\'dan eşi ve oğluyla birlikte izledi.

Ayrıca bundan sonraki tam güneş tutulması ise Türkiye\'den 20 Nisan 2060\'da gözlemlenebilecek.