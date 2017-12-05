DHA DIŞ HABER - Sınırda İran asker ve mühendislerine silahlı saldırı

ÇAVUŞOĞLU, İRANLI MEVKİDAŞI ZARİF İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 5 Aralık (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-İran sınırının sıfır noktasında yaşanan ve bir İran sınır muhafızının öldüğü çatışmayla ilgili İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşerek başsağlığında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Bakan Çavuşoğlu, saldırının PKK\'lı teröristlerce düzenlendiğini belirterek olayın Türkiye tarafından araştırıldığını ve sonuçların İran makamlarıyla da paylaşılacağını kaydetti. Çavuşoğlu, ayrıca ölen İranlı asker için mevkidaşına başsağlığı dileğinde bulundu.

İranlı yetkililerin aktardığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İran\'ın kuzeybatısındaki Makü kenti kırsalında Türkiye sınırının sıfır noktasında bir grup İran vatandaşı silahlı saldırıya uğradı. Makü kenti Kaymakamı Şahin Alizade, saldırıya uğrayan kişilerden ikisinin bölgede incelemelerde bulunan su uzmanı diğerlerinin sınır muhafızı olduğunu kaydetti.

YARALILAR TÜRK ASKERLERİNCE HASTANELERE KALDIRILDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, olayda bir sınır muhafızın yaşamını yitirdiğini, yaralı kişilerin ise Türk askerleri tarafından Kars ve Iğdır\'daki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İranlı Sözcü, olaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İran\'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Taherian Fard ile de bir görüşme yapıldığını belirterek, \"Türk Bakan konuyu ciddi olarak takip ettiklerini söyledi\" diye konuştu.