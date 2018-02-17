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DHA DIŞ HABER - Meksika'da 7.2 büyüklüğünde deprem (geniş haber)

MEKSİKO CİTY,(DHA) - MEKSİKA'nın Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7

17 Şubat 2018 09:34

MEKSİKO CİTY,(DHA) - MEKSİKA\'nın Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 43 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem nedeniyle halk panik yaşarken bazı binaların şiddetli sarsıntı nedeniyle hasar gördüğü gözlendi. Deprem, başkent Meksiko City\'de de hissedilirken, can kaybı olup olmadığı henüz bildirilmedi. Meksika\'nın güney ve orta bölgelerinde hissedilen depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü ilk olarak 7.5 olarak açıklamıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Deprem anı
-Depremden etkilenen binalar
-Sokaktaki kişiler

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