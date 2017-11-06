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DHA DIŞ HABER - Kilise saldırganın kimliği belli oldu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 6 Kasım (DHA) - ABD'nin Texas eyaletine bağlı Sutherland Springs bölgesinde, Pazar ayini sırasında kiliseye saldırı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu

06 Kasım 2017 07:15

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 6 Kasım (DHA) - ABD\'nin Texas eyaletine bağlı Sutherland Springs bölgesinde, Pazar ayini sırasında kiliseye saldırı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu. Polis yetkilileri saldırının 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğunu açıkladı.

Texas eyaletine bağlı Sutherland Springs bölgesinde, Pazar ayinine katılanları hedef alan ve 26 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu. Polis, saldırganın 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğunu açıkladı.

KURBANLAR ARASINDA ÇOCUKLAR VE HAMİLE KADINLAR VAR
First Baptist Kilisesi\'nde meydana gelen saldırıda ölenler ve yaralananlar arasında çocukların ve hamile kadınların da olduğu belirtildi. Olay sırasında eşiyle birlikte bölge dışında bulunan kilisenin rahibinin 14 yaşındaki kızı da saldırıda can verdi. 

TEXAS VALİSİ\'NDEN AÇIKLAMA
Saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Texas Valisi Greg Abbot, 26 kişinin öldüğünü açıkladı. Abbot, saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti.

Öte yandan saldırıyı yapan Kelley\'in de olayın yaşandığı kiliseden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta aracının içinde intihar etmiş olarak bulunduğu bildirildi.

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