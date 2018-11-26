DHA DIŞ HABER - İRAN'DA DEPREM (2)

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Kasım (DHA) - İran\'ın, Irak sınırına yakın Kirmanşah ilinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, depremin, yerin 7 kilometre derinlikte ve yerel saatle 20.07\'de (TSİ 19.37\'de) meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssünün Serpol Zehap ilçesi olduğu kaydedildi. Olayda can ve mal kaybı olduğuna ilişkin henüz bilgi yok. Depremin, civar illerde ve komşu Irak\'ta da hissedildiği belirtildi. Geçen yılın kasım ayında aynı bölgede bir deprem meydana gelmiş, yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

CAN KAYBI DUYURULMADI

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine sevk edildiğini duyuran yetkililer, şu ana kadar can kaybının olmadığını ancak yaralılar olduğunu bildirdi. Yaralıların çoğunun, deprem sonrası yaşanan panikte oluştuğu belirtildi.

Bölgede en şiddetlisi 5,3 olmak üzere artçı depremlerin devam ettiği kaydedildi.

Serpol Zehap ilçesindeki bazı bölgelerde elektrik kesintisi ise devam ediyor.

