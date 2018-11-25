DHA DIŞ HABER - İRAN'DA DEPREM

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Kasım (DHA) - İran\'ın, Irak sınırına yakın Kirmanşah ilinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, depremin, yerin 7 kilometre derinlikte ve yerel saatle 20.07\'de (TSİ 19.37\'de) meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssünün Serpol Zehap ilçesi olduğu kaydedildi. Olayda can ve mal kaybı olduğuna ilişkin henüz bilgi yok. Depremin, civar illerde ve komşu Irak\'ta da hissedildiği belirtildi. Geçen yılın kasım ayında aynı bölgede şiddetli deprem meydana gelmiş, olayda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

