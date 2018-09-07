DHA DIŞ HABER - Hamaney: İran-Türkiye işbirliği daha da genişletilmeli

Ekber Karabağ / Tahran, 7 Eylül (DHA) Türkiye-İran-Rusya üçlü liderler zirvesi için Tahran\'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

İran liderinin ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede; Hamaney, İran ve Türkiye\'nin bölgenin saygın ve güçlü iki ülkesi olduğunu, ayrıca iki ülkenin İslam dünyası için ortak güdülere sahip olduğunu söyledi. Hamaney, \"Bu nedenle iki ülkenin siyasi ve ekonomik alandaki işbirliği daha da genişletilmeli\" dedi.

Hamaney, ABD başta olmak üzere emperyalist güçlerin İslam ülkelerinin işbirliği ve yakınlaşmasından ve İslami bir gücün oluşumundan rahatsız olduğunu söyledi. İslam dünyasının günümüzdeki en önemli ihtiyacının, daha çok yakınlaşma ve dayanışma olduğunu ifade eden Hamaney, bölgede sorunların çözümünde İslam ülkelerinin yapacağı işbirliği ve birlikteliğin etkili olacağını kaydetti.

Filistin sorunlara da değinen Hamaney, \"Filistin meselesi her zaman önemli ve bir an için unutulmamalı\" dedi.

İran lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Myanmar meselesine ilişkin tutumunun takdire şayan olduğunu da sözlerine ekledi.