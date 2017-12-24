T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA DIŞ HABER - Filipinler'i bu kez de yangın vurdu 

(DHA) Tropikal kasırganın yol açtığı toprak kayması sonucu 180 kişinin yaşamını yitirdiği Filipinler, bu kez de yangınla sarsıldı

24 Aralık 2017 05:28

(DHA) Tropikal kasırganın yol açtığı toprak kayması sonucu 180 kişinin yaşamını yitirdiği Filipinler, bu kez de yangınla sarsıldı. 
Davao kentinde bir alışveriş merkezinde cumartesi sabahı çıkan yangında 37 kişinin öldüğü belirtildi. Kentin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan NCCC Davao Alışveriş Merkezi\'nin üçüncü katında patlak veren yangın kısa sürede binanın büyük bölümüne yayıldı. 
Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte, içeride kalan 37 kişinin canlı kalmaları olasılığının \'sıfır\' olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
- Yangından helikopterli çekim

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TropikalFilipinlerKentinNCCC Davao Alışveriş MerkeziBelediye Başkan Yardımcısı Paolo DuterteGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Yangından

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24