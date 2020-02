DHA DIŞ HABER - ERDOĞAN: ABD, TARİH SENİ AFFETMEYECEK, BU GERÇEĞİ GÖRECEĞİZ. İSRAİL'İ HİÇ AFFETMEYECEK, BUNU DA GÖRECEĞİZ

Aynur Tattersall / Londra, 15 Mayıs 2018 (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere temasları kapsamında İngiltere Başbakanı May ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından dünya medyasının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim sürecinin yoğunluğuna rağmen İngiltere ile ilişkilere verdiği önem dolayısıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek sözlerine başladı. ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını ve Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmediklerini ifade eden Erdoğan, ABD\'nin bu girişimi ile Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe sayarak bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil bir taraf olduğunu ilan ettiğini söyledi. Kudüs\'ün gerek BM kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılmasının şart olduğunu ifade eden Erdoğan, ABD yönetiminin politikalarının İsrail\'i işgal ve şiddet yönünde daha da cesaretlendirdiğini söyledi.



\"BU VAHŞETİ BİR KEZ DE SİZLERİN HUZURUNDA LANETLİYORUM\"



Erdoğan, Filistin\'de 60 kişinin hayatını kaybettiğini, birçoğu ağır olmak üzere 2 bin 500 kişinin de yaralandığını belirterek, “Bu saldırılar işte bu politikaların sonucudur. İsrail saldırılarında şehit olan tüm Filistinli kardeşlerime Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu vahşeti bir kez de sizlerin huzurunda lanetliyorum. Fakat bir gerçeğin de altını burada özellikle çizmek istiyorum, sene 1948 ve Filistin hemen hemen şu andaki İsrail\'in işgal ettiği toprakların tamamında yerleşik durumunda olan bir ülkeydi. Ondan sonraki süreç içerisinde sürekli olarak İsrail belli bir oranda ala ala şu anda Filistin\'i orada bir avuç yere sıkıştırdı ve kendisi de göründüğü gibi çok daha büyük bir alanın adeta işgalcisi olarak sahibi olma görünümüne girdi. Bunu kabul etmek mümkün değil. \'Güçlüyüm, öyleyse haklıyım\' mantığı ile İsrail bölgede bu adımları atmıştır. Bizim İsrail\'i şu attığı adımlarla haklı olarak kabul etmemiz mümkün değildir\" dedi.



\"TARİH ABD\'Yİ ASLA AFFETMEYECEK\"



Uluslararası toplumu ve BM\'yi harekete geçmeye davet eden Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda yapılan oylamalarda daha önce 128 ülke bu taşınma eylemine hayır demiştir. 8 adını bile duymadığımız ülke, ABD ve İsrail\'in dışında onlarla beraber 8, onlarla birlikte çıkan karar aslında böyle bir adımı engelliyordu. Fakat bu başarılamadı. Neden? ABD \'ben güçlüyüm\' diyor. Hayır sen haklı değilsin. Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail\'i hiç affetmeyecek bunu da göreceğiz\" şeklinde konuştu.



\"DÜNYAYA ÇOK GÜÇLÜ MESAJI İSTANBUL\'DAN VERECEĞİZ\"



İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı cuma günü İstanbul\'da olağanüstü bir toplantıya çağdıklarını söyleyen Erdoğan, bu olağanüstü toplantı ile birlikte de dünyaya çok güçlü bir mesajın İstanbul\'dan verileceğini ifade etti.



İngiltere Başbakanı Theresa May de yaptığı konuşmada, İsrail\'in Gazze\'deki katliamına ilişkin olarak , \"İnsan hayatı kaybı trajik. Bu bir şiddet ve barış çabalarına da zarar veriyor\" dedi.



\"İSRAİL\'İN ŞİDDETİ DURDURMASINI İSTİYORUZ\"



Filistin\'de hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen May, “Gazze\'de tarafları itidale çağırıyoruz. İsrail\'den şiddeti durdurmasını istiyoruz. Olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma yapılmalı. İnsan hayatı kaybı trajik. Bu bir şiddet ve barış çabalarına da zarar veriyor. Suriye\'de yaşananlar dünyayı etkiliyor\" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok konuyu ele aldıklarını belirten May, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEAŞ\'ın bitirilmesi konusunda temennilerimizi bir kez daha tekrarladık. Duma\'da yapılan kimyasal saldırıları kınadık. Kimyasal silahların kullanılamayacağı konusunda mutabakata vardık. Suriye ve ötesinde bir sürü insanın canı tehlikededir. Türkiye\'ye 3 buçuk milyon Suriyeliye kapılarını açtığı için teşekkür ediyoruz. Her iki ülke de NATO müttefikidir ve kollektif güvenliğimizin iyiliği için elimizden geleni yapmaya karar verdik\" dedi.



May ayrıca, Türkiye\'yi 3,5 milyondan fazla Suriyeli\'ye ev sahipliği yaparak gösterdiği olağanüstü cömertliğinden dolayı da takdir ettiğini söyledi.

