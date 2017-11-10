DHA DIŞ HABER - Başbakan Yıldırım Pence ile görüştü (2)

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BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKALAMA ABD'de çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü

10 Kasım 2017 03:39

BAŞBAKANLIK\'TAN AÇIKALAMA

ABD\'de çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Başbakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, görüşmede FETÖ elebaşının iadesi, New York\'ta devam eden davalar, YPG terör örgütüne ABD tarafından verilen silahlar ve Türkiye ile ABD ilişkilerinin düzelmesi için diyalog konuları ele alındı.

Konuyla ilgili Başbakanlık\'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"ABD\'yi ziyaret etmekte olan Sayın Başbakanımız, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bugün (9 Kasım) Washington’da bir görüşme yapmıştır.

Görüşmede, FETÖ elebaşının tutuklanarak ülkemize iadesi, faaliyetlerinin sonlandırılması talebimiz yinelenmiştir. New York\'ta görülen ve ilişkilere zarar veren davalardaki sözde delillerin sahte olduğu, yasalara uygun olmayan yöntemlerle toplandığı hatırlatılmıştır.

Terörle mücadele dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meseleler etraflıca ele alınmış; YPG terör örgütüne silah verilmesi konusunda duyduğumuz rahatsızlık ve desteğin sona erdirilmesi yönündeki beklentilerimiz hatırlatılmıştır.

Taraflar iki ülke arasındaki köklü müttefiklik ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın önemini vurgulamışlar ve bu görüşmenin ikili ilişkilerde, iki dost ve müttefik ülke olan Türkiye ve ABD arasında yapıcı diyalog temelinde yeni bir sayfa açması temennisinde bulunmuşlardır.\"

Haber: WASHİNGTON,(DHA)

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