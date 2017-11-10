DHA DIŞ HABER - Başbakan Yıldırım, New York'ta Musevi cemaati temsilcileriyle görüştü

Nafiz ALBAYRAK / NEWYORK,(DHA) - ABD\'de çeşitli temaslar için bulunan Başbakan Binali Yıldırım\'ın New York\'ta Musevi cemaati temsilcileriyle yapacağı görüşme başladı.

Washington\'daki temaslarını tamamlayan Başbakan Binali Yıldırım, New York\'a geldi. JFK Havalimanı\'na indikten sonra kalacağı otele uğramadan direk olarak New York Başkonsolosluğu\'na geçen Yıldırım, burada Musevi cemaati temsilcileriyle görüşmeye başladı. Yıldırım daha sonra CNN\'e geçecek ve Ferit Zekeriya\'ya bir mülakat verecek. Yıldırım daha sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Basın toplantısından görüntü