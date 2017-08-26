DHA DIŞ HABER - ABD'de Harvey Kasırgası alarmı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 26 ağustos (DHA) - ABD\'nin Teksas eyaleti ile çevresini etkisi altına alan ve saatteki hızının 200 kilometreyi bulması öngörülen Harvey Kasırgası nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Kasırganın kıyılara yaklaştıkça hızını artırdığı ve 3. kategoriye yükseldiği, kasırganın eşliğinde yüksekliği bir metreyi bulacak yağmur sularının da 160 kilometreyi aşkın bir alanı sular altında bırakabileceği belirtildi. Teksas Valisi Greg Abbort\'ın, \"Ölümcül ve büyük bir felakete yol açabilir\" diye nitelediği Harvey kasırga nedeniyle milyonlarca kişi evlerini terk ederek sığınaklara yerleşti. Teksas eyaletini iki kez art arda vurması da beklenen kasırganın sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. ABD\'de 3. kategori derecesinde kasırga son olarak 2005 yılında Florida eyaletini vuran Vilma Kasırgası oldu.

Teksas Valisi Greg Abbott bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, \"Birçok kişi bu kasırgayı hafife alıyor, kendilerine büyük bir tehdit oluşturmayabileceğini düşünüyor. Lütfen uyarılara kulak verin ve mümkün olduğu kadar bölgeyi terk edin\" dedi. Bölgeye kararan bulutlar, şimşek çakmaları, yıldırım düşmeleri ve ağır sağanak yağışlarla ulaşması beklenen Harvey Kasırgası, 5 ayrı kasırga kategorisi içinde 3\'üncü kategoride yer alıyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi\'nin verilerine göre, birinci kategori kasırganın saatteki hızı 119-153 kilometreyi buluyor. Evlerin çatılarının uçmalarına, büyük ağaç dallarının kırılmalarına, sığ köklü ağaçların devrilmelerine yol açabiliyor. Enerji hatlarına da zarar veren kasırga yüzünden birkaç günlük elektrik kesilmelerine yol açabiliyor.

İkinci kategori kasırgada rüzgarın saatteki hızı 154-177 kilometreyi buluyor. Bu kasırga sağlam olarak inşa edilmiş yapılarda bile çatı ve cephelerde hasarlara yol açabiliyor. Çok sayıda ağaçların devrilmesine, yolların kullanılamaz hale gelmesine yol açabiliyor ve birkaç gün ile bir hafta arasında elektrik kesilmelerine neden olan hasarlara yol açıyor.

Hızı saatte 178-208 kilometreyi bulan üçüncü derece kasırga da yapılarda önemli derecede hasarlara yol açıyor, birçok ağaç köklerinden devriliyor ve yolların kullanılmaz hale gelmesine yol açıyor. Üçüncü kategori kasırga sonrasında elektrik ve içme suları birkaç gün ile birkaç hafta arasında kullanılamayacak duruma geliyor.

Saatteki hızı 209-251 kilometre arasını bulan dördüncü kategori kasırga gerçek anlamda bir felakete yol açıyor. İyi inşa edilmiş evlerin bile çatılarını ve duvarlarını yıkabiliyor, araçlara, ağaçlara çok önemli zararlar verebiliyor. Elektrik direklerini, köprüleri yıkabiliyor. Aylar boyunca sürecek elektrik kesilmeleri ve içme suyu yokluğuna da yol açan bu tür kasırganın vurduğu bölgeler haftalar ya da aylar boyunca yaşanamaz hale geliyor.

Hızı saatte 252 kilometreyi bulup bunu daha da aşan beşinci kategori kasırga tam bir felaket yaşatıyor. Önüne kattığı her şeyi darmadağın edip parçalayan kasırga evleri, ağaçları yıkıyor, araçları sürüklüyor. Kasırganın vurduğu yerler aylarca yaşanamaz hale geliyor. Devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri nedeniyle kara yollarında büyük oranda ve aylarca sürebilecek ulaşım sıkıntısı yaşanıyor.