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DHA DIŞ HABER - ABD'de futbol maçı partisinde katliam

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 11 Eylül (DHA) - ABD'nin Tekxas eyaletine bağlı Plano kentinde bir evde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı

11 Eylül 2017 10:42

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 11 Eylül (DHA) - ABD\'nin Tekxas eyaletine bağlı Plano kentinde bir evde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin baskın yaptığı evde polislerle çatışmaya giren saldırgan öldürüldü.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Plano kentinde West Spring Creek Parkway bölgesinde tek katlı bir evde Amerikan Futbol Ligi takımlarından Dallas Kovboyları\'nın maçını izleme partisinde, kimliği açıklanmayan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle evdekilere kurşun yağdırdı. Çevre evde yaşayanlar silah sesleri üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polisler, ev içinde cansız bedenler ve saldırganla karşılaştı. Elinde silahıyla polislerle çatışmaya giren saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Futbol maçı partisinde saldırganla birlikte toplam 8 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

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