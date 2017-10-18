DHA DIŞ HABER - ABD: Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Ekim (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ve ABD ilişkilerinin \'karmaşık\' olduğunu söyledi.

Nauert, başkent Washington\'da düzenlediği basın toplantısında, kendisine yöneltilen, \"Sizin değerlendirmenize göre, Trkiye bir müttefik gibi mi davranıyor?\" sorusuna verdiği yanıtta, \"Bence ilişkilerimiz ki bu sürpriz değil, karmaşık bazı zamanlarda. Dünya genelindeki birçok ülkeyle ilişkilerimizde de bu böyle. Benim ve bence hepimizin umudu, güçlü bir NATO müttefiki ve ortağı olarak, bunu aşacağımız yönünde, iyimseriz\" dedi. Türkiye\'de ABD misyonuna bağlı yerel çalışanların durumu karmaşıklaştırdığını vurgulayan Nauert, diplomatik misyonlarında görev yapan iki Türk çalışanın tutuklanmasıyla ilgili hala kendilerine bir kanıt sunulmadığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında karşılıklı olarak vizelerin de askıya alınmasına yol açan konularla ilgili soruları yanıtlayan Nauert, \"Yerel iki çalışanımız çok uzun olmayan bir zaman önce tutuklandı ve hala tutuklular. Türk hükümeti bize hala kanıt sunmadı. Türk hükümeti onların bir tür terör faaliyetine karıştığını iddia ediyor. Bu çok ciddi bir suçlama. Bu konuda kanıt görmeyi arzu ediyoruz, hala bu kanıtı görmedik. Kanıtları her neyse lütfen bize sunsunlar. Konuyu yakından izliyoruz, bizim çalışanlarımızın özellikle de kanıt olmadan tutuklanmalarını istemiyoruz\' dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen\'in şu anda Türkiye\'de olduğuna da belirten Nauert, bu ziyaretin daha önceden planlandığını ve Cohen\'in bu konuyu da Türk yetkililerle görüşmelerinde gündeme getireceğini belirtti. .

Nauert, bir gazetecinin, çalışanlardan birinin avukatıyla görüşmesine izin verildiğini anımsatarak, \"Krizin çözümü yolunda ilerleme görüp görmediği\" sorusuna da, \"Evet, anladığıma göre yerel personelimizden biri nihayet avukatını görebilme şansına sahip oldu. Bunun dışında başka bir gelişme görmedik. Daha çok gelişme görmek isteriz, kanıtı görmek isteriz, öteki yerel çalışanımızın da avukatıyla görüşmesini isteriz\" karşılığını verdi.

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- Nauert\'in konuşması