DHA DIŞ HABER - ABD: Erdoğan'ın sözleri tehdit gibi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 27 Eylül (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 25 Eylül\'de bağımsızlık referandumuna giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) yönelik sözlerini \'tehdit\' olarak değerlendirdi.

Nauert, başkent Washington\'da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen \"Siz yapıcı diyalog görmek istediğinizi söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KIBY sınırını kapatmak ve petrol ihracatını durdurmaktan söz ediyor. Muslukları kapattığımızda, gelirleri kaybolacak yiyecek bulamayacaklar diyor. Sizce bu yapıcı diyalog mu?\' sorusunu \'Bence bu kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından bir tehdit gibi görünüyor. Ama onun söyledikleri hakkında yorum yapmayacağım\" diye yanıtladı.



Nauert; IKBY\'ye, Türkiye, İran ve Irak tarafından saldırı tehditleri olduğunu öne sürerek \"Bu konudaki görüşünüz nedir\" diye soru soran gazeteciye \"Bakın, Irak halkı için güvenlik istiyoruz. Her kimden gelirse gelsin kesinlikle şiddete karşı duruyoruz. Bu çok açık. Şiddete her zaman karşı çıkarız. Bu referandumla ilgili çok büyük endişelerimiz var. Bu konuda daha önce de çok konuştuk. Bu referandumun Irak anayasasında ya da yasalarda bir dayanağı yok. Tek yanlı alınmış bir karar. Biz IŞİD üzerinde odaklanmak istiyoruz, hepsi bu\" karşılığını verdi.



IKBY\'de yapılan referanduma katımlın oldukça yüksek olduklarını bildiklerini söyleyen ve Irak\'ın kuzeyindeki Kürtlerin heyecanlarını anladıklarını aktaran Nauert, \"ABD yönetiminin tutumu başından beri referandumu desteklemediğimiz yönündeydi. Barzani ve Abadi ile görüşmelerimizde de bunları ilettik. Referanduma ilişkin derin kaygımızı ifade ettik. Bu karara yönelik yaşadığımız hayal kırıklığını dile getirdik. Bunlara karşın sandık başına giderek referandum yaptılar. Bunu tek taraflı bir referandum olarak görüyoruz ve koalisyon ortaklarından, IŞİD karşıtı koalisyon ülkelerinden hiç birisinin bunu desteklediğini de düşünmüyorum\" diye konuştu.



Nauert, \"Irak Hükümeti\'nin KIBY\'ye hava sahasını kapatmaları için ültimatom vermesi\" ile ilgili bir soruya da, \"O haberleri gördük, bunun farkındayım. Biz her iki tarafı da yapıcı bir tavırla yaklaşıma çağırıyoruz. Sorunları görüşerek diyalogla çözmeleri, yapıcı olmaları çağrımızı sürdürüyoruz\" karşılığını verdi.



ABD\'nin Hem Bağdat\'ta hem de Erbil\'deki dostları ile görüşmeyi sürdüreceğini belirten Nauert, \"İki tarafla da yakın ilişkilerimiz var. ABD\'nin ve koalisyonun bu konudaki kaygıları, bu referandumun zamanlaması ve Irak\'ın bütünlüğüne yönelikti, bölünmeyi istemediğimiz yönündeydi. Birincil sorunu, IŞİD\'i ele geçirmek, IŞİD\'i yenmek, IŞİD\'i yok etmek olarak görmekteyiz. Böylece asla Irak halkını yeniden yönetmeye ve terörize etmeye kalkışamayacaklar. Göz önünde tuttuğumuz hedef buydu. Ancak bunun başarısız olması bizde endişe ve derin bir hayal kırklığı yarattı\" dedi. Nauert, ABD\'nin Bağdat\'tan yana taraf tutmadığını, birleşik ve demokratik bir Irak görmek istediğini söyledi.



Nauert, Suudi Arabistan\'da kadınlara araç kullanma hakkı verilmesi ile ilgili olarak da \"Bunu duyduğumuz için kesinlikle mutluyuz. ABD olarak kesinlikle bundan memnuniyet duyuyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Nauert\'in açıklamaları ve basın toplantısından detaylar