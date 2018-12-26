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DHA DIŞ -Etna faaliyete geçti, 4.8 büyüklüğünde deprem: 10 yaralı

Özge Düzgün, (DHA) –İtalya’nın Sicilya bölgesinde yerel saatle 3:19’da Etna yanardağının faaliyete geçmesiyle 4

26 Aralık 2018 15:53

Özge Düzgün, (DHA) –İtalya’nın Sicilya bölgesinde yerel saatle 3:19’da Etna yanardağının faaliyete geçmesiyle 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etna’ya 2 kilometre uzaklığındaki Katanya kentinde hissedilen depremde on kişinin yaralandığı ve yerel halkın geceyi arabalarında ya da dışarıda geçirdiği belirtildi. İki gün önce faaliyete geçen Etna yanardağından püsküren kül ve yoğun duman nedeniyle Katanya’da uçuşların ertelendiği duyurulmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yanardağ patlaması görüntüsü

-Gece deprem görüntüsü

-Evin içinden görüntü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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