DHA DIŞ – Duma üyesinden ‘Türkiye'ye patriot onayı' açıklaması

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA (DHA) - Rusya meclis alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Sergey Jeleznyak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’ye Patriot füze sistemlerinin satışını, Moskova ile Ankara’nın ‘Rus S-400 sistemlerinin anlaşması’na engel olmak için onayladığını söyledi.

Jeleznyak yaptığı açıklamada, “ABD, Rusya ile Türkiye’nin S-400 füze kompleksleri anlaşmasına engel olmaya çalışıyor, tam da bu yüzden ABD Dışişleri Bakanlığı çok kısa sürede 3 milyar 500 milyon dolar değerindeki Patriot füze komplekslerinin satışını onayladı. Washington, Türkiye’nin silahı ABD’den satın almaya devam etmesini umuyor” ifadesini kullandı.

Parlamenter, Washington’un Ankara’nın Rus S-400 komplekslerini almasına yönelik anlaşmayı bozmak için ekstra çaba harcaması gerektiğini belirtti. Jeleznyak, Türkiye’nin son zamanlarda uluslararası arenada bağımsız bir ülke gibi davrandığının ve kendi ulusal çıkarları ve hedeflerinden yola çıktığının altını çizdi.

Jeleznyak, “Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen, bağımsız dış politikasını yürütüyor ve egemenliğinin korunmasında öncelikle kendisine güveniyor” dedi.