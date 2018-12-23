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DHA DIŞ - Yüzerek karaya çıkabilen robot geliştirildi

Özge Düzgün, DHA- New York mühendislik firması Pliant Energy Systems Velox adını verdikleri amfibi canlılara benzeyen, buz üzerinde ve suda ilerleyebilen bir robot geliştirdi

23 Aralık 2018 13:02

Özge Düzgün, DHA- New York mühendislik firması Pliant Energy Systems Velox adını verdikleri amfibi canlılara benzeyen, buz üzerinde ve suda ilerleyebilen bir robot geliştirdi. Vatoza benzeyen robot silikon yüzgeçlerini kullanarak suyun üzerinde ilerleyebiliyor, suyun altında manevra yapabiliyor, sudan çıktığında ise yüzgeçlerini döndürerek karada ve buzun üzerinde ilerleyebiliyor. ABD Donanması Araştırma Ofisi’nin destek verdiği projede robotun askeri alanda sahildeki birliklere tıbbi malzeme ve yardım ulaştırması amacıyla kullanılması planlanırken aynı zamanda kutup bölgelerinde de hareket kabiliyeti sayesinde bilimsel araştırmalara destek olması da düşünülüyor.

Görüntü Dökümü:
- Velox karada ilerliyor
- Suyun üzerinde ilerliyor
- Dalıyor suyun altında ilerliyor ve karaya çıkıyor

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