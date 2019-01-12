DHA DIŞ - WAFA: İsrail, Gazze'nin doğusundaki iki yerleşim yerini vurdu

Filistin, (DHA) – Filistin’in resmi haber ajansı WAFA, İsrail’in savaş uçakları ve ağır silahlarla Gazze’nin doğusundaki iki yerleşim yerini vurduğunu duyurdu.

WAFA’nın haberine göre, bombalanan iki yerleşim yeri de tamamıyla yok edildi. Ayrıca haberde, bombalama sonrası önemli ölçüde hasar meydana geldiği; herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da aynı gün Gazze sınırında yapılan bir protesto gösterisinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonrası Filistinli bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.