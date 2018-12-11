DHA DIŞ - ‘Vergi sistemi kripto paraya göre yeniden düzenlensin'

Gonca YAĞCI (DHA) - Japon siyasetçi, kripto para kullanıcılarının yükünü hafifletmek ve ülkedeki kripto para birimlerini kullanmaya teşvik etmek için vergi rejiminde bir dizi değişiklik önerdi.

Japon Meclisi’ndeki en büyük üçüncü muhafelet partisi Nippon Ishin’in temsilcisi Takeshi Fujimaki, ülkenin vergi sisteminin dijital para birimleri ve blockchain teknolojilerinin geleceğini yok etmemesi gerektiğini söyledi.

Fujimaki, sanal para brimlerinin toplumda kullanımının yayılması için vergi sisteminde düzenlemeler yapılmasını önerdi.

Japon siyasetçi, ilk olarak kripto ticari işlemlerinden elde edilen kazancın maaşlar gibi istikrarlı olmamasından ve kayıpların olma ihtimalinden dolayı yüzde 55’e varan oranlar yerine kripto kazançlarında yüzde 20’lik ayrı bir vergi dilimi olması gerektiğini söyledi.

Fujimaki, adaletli bir vergi sistemine sahip olmak için kripto para birimlerinden kaynaklanan kayıpların devredilmesine izin verilmesi gerektiğini kaydetti. Japon siyasetçi, iki sanal para arasında ticaret yapmak için ülkede bir vergi muafiyeti olması gerektiğinin de altını çizdi. Fujimaki geçtiğimiz haziran ayında da Japonya’daki vergi sisteminde düzenleme konusunda bir tavsiyede bulunmuştu. Japon siyasetçi, Japonya’nın şu anki ‘çeşitli gelirler’ sınıflandırmasından kripto-kazanç karı ile ilgili vergi politikasını ‘ayrıca deklare edilen vergilendirme’ye dönüştürmeyi önermişti.