DHA DIŞ - Türkiye, İran ve Rusya, 'Suriye anayasa komite listesi' için BM temsilcisiyle görüşecek

Deniz Kılınç (DHA) – Türkiye, İran ve Rusya’dan üst düzey yetkililer, Suriye’de bir anayasa komite listesi oluşturulması için gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelecek.

BM’den yapılan resmi açıklamada, Türkiye, İran ve Rusya’dan üst düzey yetkililer gelecek hafta İsviçre’nin Cenevre kentinde, Mistura’nın BM Güvenlik Konseyi aylık sunumu öncesi bir araya gelecek ve Suriye’de “güvenilir, dengeli ve kapsayıcı” bir anayasa komitesi oluşturulmasını ele alacak.