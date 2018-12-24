DHA DIŞ - Tsunami sonrası 5 yaşındaki çocuk, üzeri enkazla kaplı araçtan 12 saat sonra kurtarıldı

Endonezya, (DHA) – Endonezya’da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı\'nda meydana gelen tsunamide, arama kurtarma ekipleri üzeri enkazla kaplanan bir otomobilin içinde 12 saat boyunca yardım bekleyen küçük bir çocuğu kurtardı.

İsminin Ali olduğu öğrenilen 5 yaşındaki çocuğun ağlamalarını duyan polisler, arabanın üzerinden enkazı kaldırarak çocuğu kurtarmayı başardı. Küçük çocuk ile birlikte arabada başka kurtulan olup olmadığı ise bilinmiyor.

Yaşanan o anları ise polisler kaydetti.

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-Çocuğun arabadan kurtarılması





