DHA DIŞ - Trump: Suriye'den çekilme sürpriz değildi

ABD (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan Suriye\'den çekilme kararlarına dair şu mesajları paylaştı:

“Suriye\'den çekilme sürpriz değildi. Yıllardır çabalıyordum ve 6 ay önce bunu kamuoyu ile paylaşmak istediğimde, daha fazla kalmaya ikna oldum. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ\'ın bölgesel düşmanları. Onların işlerini yapıyorduk. Şimdi eve dönme ve yenilenme zamanı.”

“ABD, Orta Doğu\'nun polisi olmak istiyor mu? Neredeyse tüm durumlarda, yaptığımız işi takdir etmeyen diğer kişileri korumak için trilyonlarca dolar harcanması ve değerli hayatların heba olması dışında ‘hiçbir şey’ kazanmadan. Sonsuza kadar orda kalmak mı istiyoruz? Sonunda diğerlerinin savaşma zamanı geldi… “