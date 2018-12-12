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DHA DIŞ - Strazburg'daki silahlı saldırı: Ölü sayısı 2'ye çıktı

FRANSA (DHA) – Fransa’nın Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezinde bir kişinin etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi

12 Aralık 2018 03:37

FRANSA (DHA) – Fransa’nın Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezinde bir kişinin etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırgan olaydan sonra kaçarken, Strazburg polisi de geniş çaplı araştırma başlattı. Vali, olay nedeniyle şehir sakinlerinin evlerinde kalmalarını istedi.

Öte yandan, saldırganın, polisin ‘terör’ listesinde yer alan bir isim olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden, olay sonrası kaydedilen görüntüler
Silah sesleri
Polisin çevrede saldırganları araması
Polisin olay yerindeki incelemesi

(GÖRÜNTÜLER DGS’DE)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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