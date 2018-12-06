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DHA DIŞ - Space X'in roketi Falcon 9'un suya düşme anı böyle görüntülendi

Özge Düzgün, (DHA)- Elon Musk'ın şirketi Space X Uluslararası Uzay İstasyonu’na roket fırlattı ancak Falcon 9 iniş esnasında kontrolü kaybederek suya düştü

06 Aralık 2018 14:16

Özge Düzgün, (DHA)- Elon Musk\'ın şirketi Space X Uluslararası Uzay İstasyonu’na roket fırlattı ancak Falcon 9 iniş esnasında kontrolü kaybederek suya düştü. Space X’in uzay roketi Dragon, Cape Canaveral uzay istasyonundaki iniş bölgesine yaklaşırken kontrolü kaybetti ve suya düştü.

Kalkışından 48 saat geçmeden iniş için hazırlandığı sırada kontolünü kaybedip düşen roket Pazartesi günü yerel saatle öğleden sonra 13:16’da Kennedy Uzay İstasyonu’ndan fırlatılmıştı. Canlı yayını kesen Space X roketin düşme anını izleyicilerine yansıtmadı. Elon Musk ise twitterdan yayınladığı videoda roketin iniş takımlarının dönerek arızalandığını takipçileriyle paylaştı.
 

Görüntü Dökümü:
Roketin düşme anı
Düşme anında arızalanan iniş takımları

 

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