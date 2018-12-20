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DHA DIŞ - Soyuz MS 09 kapsülünün Kazakistan'a iniş anı görüntülendi

Rusya, (DHA) - Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ESA'dsn Alexander Gerst ve ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev içinde bulunduğu uzay kap

20 Aralık 2018 16:03

Rusya, (DHA) - Rusya Federal Uzay Ajansı\'ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Uzay İstasyonu\'nda görev yapan astronotlar NASA\'dan Serena Aunon-Chancellor, ESA\'dsn Alexander Gerst ve ROSCOSMOS\'tan Sergey Prokopyev içinde bulunduğu uzay kapsülü Kazakistan\'a indi. Geçen yl Haziran ayında fırlatılan Soyuz uzay aracıyla, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevlerini tamamlayan astronotlar dünyaya iniş yaptı. ROSCOSMOS o iniş anını görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

Kasakistan\'daki çöle iniş anı

 

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