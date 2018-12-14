DHA DIŞ - Sıcak su sağlamayan ev sahibine 25 bin sterlin ceza

Mahmut Can Emir (DHA) – Birleşik Krallık’ın Kent bölgesinde bir ev sahibi engelli bir kiracısına sıcak su sağlamadığı için Belediye Meclisi tarafından 25 bin sterlin ödemeye mahkum edildi.



Birleşik Krallık’ta tapusu kendisine ait 300 adet mülkü bulunan Judith Wilson, engelli kiracısının yaşadığı sıcak su problemini çözdüğünü iddia ederek karara itiraz etti.



Judith Wilson savunmasında, su ısıtma sisteminin kiracılar tarafından bozulduğunu, kiracıların durumu kontrol etmek için eve girmesine izin vermediğini, tamir için yeterli zamanı olmadığını ve arızayı Belediye Meclisi\'nin onararak kendisine fatura edeceğini düşündüğünü söyledi.



Kent Belediye Meclisi alınan kararı, \"ev sahiplerinin, kiracılarına adil muamele yapmamaları halinde ciddi sonuçlara katlanacağını\" belirterek açıkladı.



Kent Belediye Meclisi\'nden yapılan açıklamada, Wilson ailesinin bir gayrimenkul imparatorluğu kurduğu ve mülklerindeki problemleri belediye meclisinin çözmek durumunda olmadığı belirtildi.



Yurt dışından mülk edinme sistemiyle Birleşik Krallık’ta yaklaşık bin mülkü bulunan Fergus – Judith Wilson çifti, itiraz ettikleri 25 bin sterlinlik ceza nedeniyle bölgedeki tüm evlerini satarak emlak piyasasına zarar vermekle tehdit etti.