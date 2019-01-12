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DHA DIŞ - ‘Sarı yelekliler' Fransa sokaklarında

Fransa, (DHA) – Fransa’da, protestoların 9

12 Ocak 2019 20:12

Fransa, (DHA) – Fransa’da, protestoların 9. haftasında, durgunluğa girmiş olan ‘sarı yelekli’ protestolarının hareketlilik kazanmasıyla beraber ülke çapında 80 bin polis görevlendirildi. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un tepkileri azaltmak için planladığı üç aylık bir kamusal müzakere, hükümetin vergi konusunu tartışmak istememesi üzerine sonuçsuz kaldı.

Başkent Paris’te 5 bin polisin görevlendirildiği protestoların 9. haftasında, yetkililer şiddeti tolare etmeyeceklerini açıkladılar. Eylemler ise sürüyor.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eylemlerden görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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