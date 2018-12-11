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DHA DIŞ - 'Sarı yelekliler' eylemlerinde tanıştılar, 'sarı düğün' yaptılar

Songül AYHAN, (DHA) - Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemlerinde tanışan çift, düğünlerini de 'sarı yelekliler' eylemlerinin sürdüğü sırada eylem sahasında yaptı

11 Aralık 2018 19:28

Songül AYHAN, (DHA) - Fransa\'da \'sarı yelekliler\' eylemlerinde tanışan çift, düğünlerini de \'sarı yelekliler\' eylemlerinin sürdüğü sırada eylem sahasında yaptı.

\"SARI DAMATLIK,  SARI GELİNLİK\"
Fransa\'nın Tarbes bölgesinde düzenlenen düğünde damadın \'sarı yelek\' bir takım; başında sarı çiçeklerden oluşmuş bir taç takan gelinin ise özel dikim \'sarı yelek\' temalı bir gelinlik giydiği görüldü. Çiftin 1 ay önce tanıştığı ve sarı yeleklilerin eylemleri sırasında oluşturulan bir barikat yanında evlenme kararı aldıkları öğrenildi. Çiftin mutlu ve unutulmaz anlarını ise arkadaşları fotoğraflayarak paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çiftin düğününden fotoğraflar

Cumartesi günü Paris\' düzenlenen eylemlerden görüntüler (dha dış arşiv)
 

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