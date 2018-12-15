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DHA DIŞ - Sarı yelekliler Brüksel'de gösteri düzenliyor

Endur DURUEL, BRÜKSEL (DHA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce 'sarı yelekli' Belçika Başbakanı Charles Michel'in istifasını istedi

15 Aralık 2018 19:31

Endur DURUEL, BRÜKSEL (DHA) - Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de Lüksemburg Meydanı\'nda bir araya gelen yüzlerce \'sarı yelekli\' Belçika Başbakanı Charles Michel\'in istifasını istedi. Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden \"sarı yelekliler\", hayat şartlarının günden güne zorlaştığını ancak alım imkânlarının iyileşmediğini belirtiyor.

Paris\'teki gibi sokak olaylarının başlaması ihtimaline karşı Brüksel polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gösterilerden görüntüler

Detaylar

Eylemcilerin sloganlar atması

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