DHA DIŞ - ‘Sarı yelekliler' Belçika ve Hollanda'da da eylem yapıyor

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa’da devam eden ‘sarı yelekliler’ protestoları, Belçika ve Hollanda’da da etkisini sürdürüyor.

Fransa’da yaklaşık üç hafta önce başlayan ve akaryakıt fiyatlarına olan zammı protesto eden ‘sarı yelekliler’ eylemi, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken, protestolar Belçika ve Hollanda’da da yeniden baş gösterdi.

Belçika parlamento binası yakınlarında yaklaşık 400 eylemcinin katıldığı eylemde, 100 protestocu tehlikeli objeler taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınırken, polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Hollanda’nın Hague kentinde ise eylemciler, Hollanda parlamentosunun önünde toplandı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde polis müdahalesi bulunmazken, Amsterdam’daki protestolarda ise iki kişi gözaltına alındı.