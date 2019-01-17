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DHA DIŞ - Rusya'da fabrikadaki patlama sonrası yangın kamerada

Rusya, (DHA)  - Rusya’nın St

17 Ocak 2019 14:36

Rusya, (DHA)  - Rusya’nın St. Petersburg yakınlarında bulunan bir kimyasal fabrikanın bir bölümünde patlama meydana geldi ve patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle kırılan camlardan etrafa saçılan parçalar 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yangına, altı yangın söndürme birimi müdahale etti. Yangını söndürme işlemi yaklaşık iki saat sürdü. Patlamanın nedeninin ise tam olarak bilinmediği ve araştırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası yükselen dumanlara dair farklı açıdan görüntüler

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