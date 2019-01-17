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DHA DIŞ - Rusya: Kaçırılan 6 denizcimizle iletişim kuruldu, yaşıyorlar

Rusya (DHA) - Korsanlar, 2 Ocak’ta Panama bayraklı MSC Mandy gemisinde çalışan 6 Rus denizciyi, Batı Afrika ülkesi Benin kıyılarında kaçırmıştı

17 Ocak 2019 12:58

Rusya (DHA) - Korsanlar, 2 Ocak’ta Panama bayraklı MSC Mandy gemisinde çalışan 6 Rus denizciyi, Batı Afrika ülkesi Benin kıyılarında kaçırmıştı.

Rusya Denizciler Birliği başkanı Yury Sukhorukov, yaptığı açıklamada, 2 Ocak\'ta Gine Körfezi\'ndeki korsanlar tarafından kaçırılan Rus denizcilerin \'kabul edilebilir\' şartlarda yaşadıklarını belirtti.
Sukhorukov, korsanların, ele geçirilen geminin sahibi olan şirketle iletişim kurduğunu söyledi ve ekledi: \"Korsan grubunun temsilcileri, geminin sahibi olan şirketle iletişim kurdu. Müzakereler başlatıldı. Kaptanın, gemi sahibiyle konuşmasına izin verildi. Her şeyin aşağı yukarı doğru olduğunu, insanların kabul edilebilir koşullarda tutulduğunu doğruladı.\"
Korsanlar, 2 Ocak gecesi Benin karasularında Panama bayraklı MSC Mandy konteyner gemisine saldırıp, gemiyi ele geçirmişti. Yirmi dört kişi gemideydi ve korsanlar Rus olan 6 kişiyi rehin almıştı.

 

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