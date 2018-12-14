DHA DIŞ - Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor 

Sonat Kerem, (DHA) - Rusya, Ukrayna’nın “silahlı provokasyon hazırlığında” olduğunu iddia etti. Ardından Rus destekli ayrılıkçılar, silahlı birliklerini topyekun teyakkuza geçirdiklerini duyurdu.

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden “Donetsk Halk Cumhuriyeti” (DNR) Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı” Eduard Basurin, “Ukrayna ordusunun saldırı tehdidine” karşı silahlı kuvvetlerini topyekun tekayyuza geçirdiklerini ilan etti.

DNR’nin, “saldırı tehdide” rağmen Minsk Anlaşması’nın şartlarını yerine getirdiğini öne süren Basurin, “Tüm silahlı birimlerimizi topyekun teyakkuza geçirdik. Topçu birliklerimiz düşmanın saldırısına karşılık vermeye hazır. Stratejik öneme sahip objelerimiz hava savunma sistemleri ile güçlendirildi” dedi.

Ukrayna’nın doğusunda Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı milisler arasındaki çatışmalar da yeniden alevlendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ayrılıkçıların dün 22 kez ateşkesi ihlal ettiklerini, açılan ateşte iki Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

RUSYA: “KİEV PROVOKASYON HAZIRLIĞINDA”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın önümüzdeki günlerde ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde silahlı provokasyon yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Zaharova, “Edinilen bilgilere göre, Kiev yönetimi, Donetsk ve Lugansk illerinde sıkıyönetim ilan edilmesini kullanarak, önümüzdeki günlerde temas hattında silahlı provokasyon yapma hazırlığında” dedi.

Ukrayna’nın, Mariupol ili sınırlarında saldırı hazırlığında olduğunu iddia eden Rus diplomat, Kiev’in, Azak Denizi kıyısında ayrılıkçıların kontrolündeki Priazovya’yı ele geçirerek, Rusya sınırına dayanmayı amaçladığını öne sürdü.

Zaharova, AGİT gözlemcilerinin Ukrayna’da 1-7 Aralık tarihleri arasında, Minsk Anlaşması’na aykırı olan 190 ağır silah tespit ettiğini iddia etti.

Rusya Dışişleri, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun, yaklaşan seçimler öncesi “halk desteğini artırmak için” Donbass’ta saldırı hazırlığında olduğu iddiasını da yineledi.

UKRAYNA: \"RUSYA İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARMAK İSTİYOR\"

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kurulması için Kiev’de 15 Aralık Cumartesi günü yapılacak toplantı sırasında Rus istihbaratının ülke genelinde karışıklık çıkarmayı planladığını ileri sürdü.

AB’DEN RUSYA\'YA ÇAĞRI: “UKRAYNALI DENİZCİLERİ SERBEST BIRAKIN\"

AB Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, Kerç Boğazı ve Azak Denizi’nde tansiyonun yükselmesinden ve Rusya’nın “uluslararası hukuk ihlallerinden” dolayı endişe duyulduğu belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı meşru bir gerekçesi olmadan askeri güç kullandığı savunulan bildirgede, Moskova’ya, gözaltında tuttuğu Ukraynalı denizcileri derhal serbest bırakması çağrısı yapıldı.

POROŞENKO: \"BUNUN ADI SAVAŞ, ŞAKASI YOK\"

Azak Denizi’ndeki gerilimi ABD medyasına değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Bay Putin, bu bir savaş. Bu ne şaka, ne kaza, ne de kriz” dedi.

Putin’e hitaben konuşan Ukraynalı lider, “Sizin donanmanız Ukrayna savaş gemilerine uluslararası sularda saldırdı. Bunun başka açıklaması yok” diye konuştu.

Poroşenko, NATO’nun Karadeniz’deki varlığını artırması ve Batı’nın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe koyması yönündeki çağrılarını da yineledi.

Rusya’nın 25 Kasımda Azak Denizi’nde Ukrayna donanmasına ait üç gemiye el koymasının ardından iki ülke arasında tansiyon artmıştı.