T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA DIŞ - Rusya denizaltı gemilerine nükleer kabiliyetli drone yerleştirecek

Gonca YAĞCI, (DHA) - Rus Donanması denizaltı gemilerine stratejik nükleer kabiliyetli 30'dan fazla drone yerleştirecek Rus Inter Tass Ajansı’na konuşan İç Savunma endüstrisinden bir yetkili, Rus Donanması’nın 30'dan fazla Poseidon stratejik nükleer yeten

15 Ocak 2019 14:00

Gonca YAĞCI, (DHA) - Rus Donanması denizaltı gemilerine stratejik nükleer kabiliyetli 30\'dan fazla drone yerleştirecek

Rus Inter Tass Ajansı’na konuşan İç Savunma endüstrisinden bir yetkili, Rus Donanması’nın 30\'dan fazla Poseidon stratejik nükleer yetenekli sualtı dronunu muharebe destekli kullanmak amacıyla denizaltı gemilerine yerleştireceğini söyledi.

Özel amaçlı nükleer güçlü denizaltı Khabarovsk, halen Sevmash tersanesinde üretiliyor. Khabarovsk, Poseidon nükleer yetenekli su altı dronunun organik taşıyıcılarından biri olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıl 1 Mart’ta ülkenin hem konvensiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabilen nükleer yetenekli insanız su altı aracını üreteceklerini açıklamış ve bu aracın düşman altyapı tesislerini, uçak gemi gruplarını ve diğer hedeflerini yok etme kabiliyetine sahip olacağını ifade etmişti.

Diğer yandan Rus savunma sanayindeki bir kaynak da Rus Haber Ajansı’na daha önce Rusya’da geliştirilen Poseidon uçağının, düşman deniz üslerini yok etmek için iki megatonluk bir nükleer savaş başlığı taşıyabileceğini aktarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gonca YAĞCI DHARus DonanmasıInter Tass AjansınaSavunmaRus DonanmasınınPoseidonKhabarovskSevmashKhabarovsk PoseidonRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinMarttaDiğerRusRus Haber AjansınaRusyada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24