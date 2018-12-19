T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA DIŞ - Romanyalı şarkıcı Anca Pop hayatını kaybetti

Romanya (DHA) – Romanya-Kanada kökenli söz yazarı ve şarkıcı Anca Pop, arabasının Tuna Nehri’ne uçması sonucu boğularak hayatını kaybetti

19 Aralık 2018 20:52

Romanya (DHA) – Romanya-Kanada kökenli söz yazarı ve şarkıcı Anca Pop, arabasının Tuna Nehri’ne uçması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Yeni yıl öncesi ailesini ziyarete giden 34 yaşındaki şarkıcının kız kardeşi, ablasına ulaşamadığı için durumu polise haber verdi. Bunun üzerine Anca Pop’u bulmak üzere arama çalışmaları başlatıldı ve polis, Tuna Nehri’ne bir aracın düştüğü bilgisine ulaştı. Şarkıcının arabası ve cansız bedeni, ekipler tarafından bulundu. Polis kaza hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Müziğe 2004 yılında başlayan Romanyalı şarkıcının hayatı, 2008\'de Goran Bregovic ile tanışması ve albümü için beraber çalışmaları sayesinde değişmişti. Ünlü şarkıcının özellikle Japonya\'da büyük bir hayran kitlesi bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Romanya DHARomanyaKanadaAnca PopTuna NehrineYeniBununAnca PopuPolisMüziğe 2004RomanyalıGoran BregovicJaponya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24