DHA DIŞ - Rahimberdiyev: "Terör örgütünden kaçmak isterken yakalanıp, idam edilen Kazaklar var"

Güldana Nabiyeva, Astana, (DHA) - Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi Daire Başkanı Bahıtbek Rahimberdiyev, terör örgütlerince kandırılarak savaşmak için Suriye, Irak ve Afganistan\'a giden insanların hatalarını fark edince dönmek istediklerini ancak örgütün infaz ettiğini; ellerinde idam edilen Kazaklara dair de bilgi olduğunu söyledi.

Bugün Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi Daire Başkanı Bahıtbek Rahimberdiyev, sosyal medya üzerinden törer örgütlerinin katılım çağrılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Suriye, Afganistan ve Irak\'ta çatışma alanlarında yaklaşık 380 Kazakistanlı bulunduğu hakkında ellerinde veriler olduğunu söyleyen Rahimberdiyev, “Aralarında çocuklar da var. Oraya gidenler, durumun kendilerine anlatılandan farklı olduğunugeç de osla anlıyor. Bir gurup başka bir gurupla, bir Müslüman diğer Müslüman ile savaşıyor. Oralardan çıkmak neredeyse imkânsız. Kaçmak isteyenlere idam cezası uygulanıyor. Elimize geçen bilgilere göre, birkaç Kazakistan vatandaşı idam edilmiş” şeklinde konuştu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ile Silahlı Kuvvetler Komutası’nın 6 Ocak’ta düzenlenen operasyonu sonucunda Suriye’den 30’u çocuk, 47 Kazakistan vatandaşı tahliye edilmişti.