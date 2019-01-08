DHA DIŞ - Putin, harp okulu öğrencilerinin isteğini üzerine top ateşledi

Rusya, (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg ziyareti sırasında Peter ve Paul kalesinde düzenlenen halk festivalinde harp okulu öğrencilerinin isteğini kırmayarak top ateşledi.

Geleneksel olarak festival şerefine atılacak topu ateşlemesini isteyen harp okulu öğrencilerinin ricasını geri çevirmeyen Putin, Rusya’nın önemli isimlerinden Vladimir Bendet’in doğum günü olması sebebiyle, topu Bendet ile beraber ateşledi. Ardından Bendet’in doğum gününü kutlayıp ona bir hediye veren Putin, Suvorov Harp Okulu öğrencileriyle kısaca sohbet etti. Daha sonra dünyaca ünlü buz sergisine katılan Putin sergiyi gezdiği sırada kendisine yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra Putin, tüm kıtalardan temsili olarak birçok yapı ve sembolün buzdan işlenmesi sonucu gerçekleşen sergide yer alan buzdan yapılan dev bir uğur böceğine para yapıştırarak dilek diledi.



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