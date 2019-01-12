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DHA DIŞ - Poroşenko: ‘Bayraktar TB2'ler için anlaşmayı imzaladık

Ukrayna, (DHA) –  Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın alınması için anlaşmanın imzalandığını duyurduğu

12 Ocak 2019 18:56

Ukrayna, (DHA) –  Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın alınması için anlaşmanın imzalandığını duyurduğu.

Poroşenko sosyal medya hesabından, “Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştığımız gibi, Bayraktar TB2 İHA’ların Ukrayna Ordusu için satın alınmasını kapsayan bir anlaşma imzaladık. Ukrayna ordusunu NATO standartları çerçevesinde yeni silahlarla donatmaya devam ediyoruz” mesajını paylaştı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Poroşenko’nun paylaştığı video

GÖRNÜTÜ DGS\'DE

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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