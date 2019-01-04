DHA DIŞ - Pompeo Ortadoğu turuna çıkıyor

Özge Düzgün, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bir dizi ziyaret kapsamında Ortadoğu’ya gidecek.

ABD Dışişleri Bakanı Ürdün, Kuveyt, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman\'ı ziyaret etmeyi planlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pompeo\'nun Ürdün\'den başlayıp Kuveyt\'te sona erecek bölgede sekiz ülkeyi ziyaret edeceği kaydedildi.

Bu ziyaret ABD Başkanı Donald Trump\'ın ABD güçlerini Suriye\'den çekmeyi planladığını duyurmasından bu yana Pompeo\'nun ilk Ortadoğu yolculuğu olacak. Jim Mattis\'in savunma sekreteri olarak istifa etmesine neden olan bu kararın yanı sıra Trump yönetiminin İran üzerindeki sert tutumunun da Pompeo\'nun Ortadoğu ziyaretindeki gündeme hakim olması bekleniyor.

