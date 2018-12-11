DHA DIŞ - Polis ceza kesmek; sürücü kaçmak istedi... Polisin kaputtaki yolculuğu kamerada

Meksika (DHA) – Meksika’da trafik uygulaması yapan polis memuru, ceza kesmek istidği sürücü kaçmak isteyince engel olmak için her şeyi yaptı. Sürücünün kaçmak istediğini gören polis, kaputa tutunarak engel olmak istedi ancak sürücü buna aldırış etmeyerek gaza bastı. Otoyalda hızla seyreden otomobilin kaputundaki polisin korku dolu anları ve yardım çağlıkları ise ön koltuktaki yolcu tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin kaputun üstündeyken arabanın hız yapması

-Görüntüye giren sürücü

-Sürücü ile polisin diyalogu

-Polisin çığlık atması



